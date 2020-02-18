Ризван Магомедов: Хабиб будет готовиться в США вплоть до боя с Фергюсоном Ризван Магомедов, менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, сообщил, что российский боец останется в США до поединка с американцем Тони Фергюсоном.

- Хабиб будет готовиться в США вплоть до боя, - цитирует Магомедова ТАСС. Добавим, что поединок за титул чемпиона UFC между Нурмагомедовым и Фергюсоном состоится 18 апреля в Нью-Йорке.