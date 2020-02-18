Алексей Яценко: Ситуация с задержанием в Анапе привела к окончанию «каникул» Емельяненко Президент ACA (Absolute Championship Akhmat) Алексей Яценко рассказал о задержании бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко в Анапе.

- Знал подробности произошедшего. Что там не было ничего особенного. Поэтому отреагировал довольно просто. Подумал, Александру не помешает небольшой отдых. Возможно, именно эта ситуация и привела к окончанию его «каникул» и заставила возобновить тренировки, - приводит слова Яценко RT.

Напомним, что полицейские задержали Александра Емельяненко 21 января на базе отдыха «Спорт» под Анапой. Суд признал спортсмена виновным в нарушении общественного порядка и за мелкое хулиганство назначил семь суток административного ареста.

Добавим, что 3 апреля на турнире ACA в Москве 38-летний Емельяненко сразится с Магомедом Исмаиловым. Поединок пройдет в тяжелом весе, хотя ранее 33-летний Исмаилов выступал в среднем весе.