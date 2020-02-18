Хатуев и Керефов разыграют вакантный пояс чемпиона ACA Чемпион лиги ACA Юнус Евлоев в наилегчайшем выбывает на неопределенный срок по состоянию здоровья и оставляет титул вакантным.

Новый чемпион в категории до 56,7 кг определится 21 февраля на турнире ACA 104 в Краснодаре. Россиянин Мансур Хатуев встретится с соотечественником Азаматом Керефовым. Бой станет вторым главным событием на турнире после чемпионского поединка Евгений Гончаров - Мухумат Вахаев.