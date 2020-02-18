Вартанян встретится с Галиевым на турнире ACA 107 в Москве Бывший боец UFC американец Дезмонд Грин не сможет прибыть в Россию и провести бой на ACA 107 против Эдуарда Вартаняна.

Грин ожидает судебного разбирательства у себя на родине за нарушение условий досрочного освобождения по делу от 18 августа 2018 года.

В связи с этим было принято решение поменять соперника Вартаняну, сообщает пресс-служба лиги ACA.

Новым соперником Эдуарда станет Венер Галиев.

Бой пройдет на ACA 107 GrandPower в андеркарде боя Емельяненко - Исмаилов 3 апреля на «ВТБ Арена».