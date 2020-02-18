Глава АСА: Мы готовы объединиться с российскими промоушенами 3 апреля организация проведет турнир в Москве, а в главном поединке сразятся Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов.

Президент ACA Алексей Яценко рассказал о желании организации объединиться с другими российскими промоушенами для развития ММА.

«Насколько помню, Майрбек Хасиев говорил, что ACA готова объединиться с российскими промоушенами. Причем не с каким-то одним, а с несколькими. С теми, что на сегодняшний день что-то собой представляют: имеют внушительный ростер, финансовые возможности для проведения достойных мероприятий.

Могу лишь подтвердить, что мы готовы. Но это должно быть понятное всем партнерство. Оно должно осуществляться исключительно с целью стать лидерами мирового ММА. Если у кого-то будет желание, то это возможно. Но кроме Хасиева никто не заявил об этом, все преследуют свои мелкособственнические цели», – цитирует функционера RT.