Сантос – о переговорах с UFC: Я заслужил более известного оппонента и не хочу делать шаг назад 36-летний бразилец выступает в лучшей лиге мира с 2013 года.

Второй номер полусреднего веса UFC Тиаго Сантос сообщил, что не может договориться с руководством об организации следующего поединка.

«UFC хочет дать мне соперника, который не заслужил поединка со мной. Почему? Потому что он не входит даже в топ-10. Я заслужил более известного оппонента и не хочу делать шаг назад.

Извините, но я не могу назвать его имя. У меня могут возникнуть проблемы. Честно говоря, я был расстроен предложение руководства. Если ничего не изменится, то нам будет сложно договориться», – цитирует бразильца MMA Fighting.

За всю карьеру Сантос одержал 21 победу и потерпел 7 поражений. В крайнем поединке он уступил чемпиону UFC Джону Джонсу.