Хавьер Мендес: Нурмагомедов и Фергюсон будут избивать друг друга до последнего, но не сломаются Поединок состоится 18 апреля.

Тренер российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес рассказал о подготовке россиянина к поединку против Тони Фергюсона.

«Я никогда не тренировал кого-то, кто готовился к одному сопернику четыре раза. Я понимаю, почему люди считают этот поединок проклятым. У Тони и Хабиба сумасшедшие серии побед. Насколько я знаю, это первый случай в истории, когда дерутся два бойца, выигравшие 12 последних поединков. У Тони невероятное кардио и очень опасные локти. Очень нестандартный стиль. И сердце льва. Этого парня не сломать. Но и Хабиба он сломать не сможет. Они будут избивать друг друга до последнего, но не сломаются», - цитирует Мендеса MMA Fighting.

Напомним, за свою профессиональную карьеру в смешанных единоборствах Нурмагомедов одержал 28 побед в 28 поединках. Он является чемпионом UFC в легком весе. 18 апреля на турнире UFC 249 в Нью-Йорке россиянину предстоит защита титула в бою против Фергюсона.

Оба бойца подходят к этому поединку с победной серией из 12 боев. В своих последних поединках 31-летний Нурмагомедов одолел американца Дастина Порье, а 36-летний Фергюсон оказался сильнее соотечественника Дональда Серроне.