Отсидевший боец ММА Новоселов рассказал, как Федор Емельяненко поехал вместо него на ЧМ по самбо - Советский спорт
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19 февраля 2020 16:14ММАШарафудинов Виктор

Отсидевший боец ММА Новоселов рассказал, как Федор Емельяненко поехал вместо него на ЧМ по самбо

Емельяненко-старший четырежды становился чемпионом мира.

В интервью для телеканал «РЕН ТВ» российский боец ММА Максим Новоселов рассказал историю, связанную с Федором Емельяненко. В 2007 году Новоселов сломал руку, и вместо него на чемпионат мира по самбо отправился Емельяненко-старший.

«Я готовился всю жизнь, и на одном из этапов жизни я попал на чемпионат Европы, – рассказал Новоселов. – Стал первым, выиграл. Трудно мне это далось, конечно, то есть у меня был отбор. Надо было изначально выиграть чемпионат города, чемпионат области, чемпионат округа, чемпионат России.

На момент участия в чемпионате Европы я сломал руку. И стал вторым. Первым стал Федор Емельяненко. Федор поехал на чемпионат мира, а я на чемпионат Европы. Вот так вот распределились места у нас.

Благодаря Федору Емельяненко многие люди просто узнали про самбо. То есть узнали, что это самбист из России, который побеждает на всех крупнейших чемпионатах.

Несмотря на его неудачи и удачи в карьере, Федор – именно тот человек, который показал, что он представитель самбо и что благодаря самбо он побеждает лучших бойцов планеты.

Федор – тот человек, кто за счет боев и внимания к себе рассказывал про самбо. А есть парни, которые просто ездят на соревнования, на различные континенты и побеждают и также вносят свой вклад. Просто, может, их меньше знают, но в мире самбо они известны».

Новоселов – чемпион Европы по самбо 2007 года в категории свыше 100 кг. В 1993 году Максим был осужден на 14 лет колонии по обвинению в убийстве. В 2003-м он вышел на свободу и начал соревноваться в профессиональных смешанных единоборствах. В 2012-м спортсмен получил второй срок и был осужден на три с половиной года за покровительство наркобизнеса.

Федор Емельяненко с 2002 по 2007 годы четыре раза выигрывал чемпионаты мира по самбо.

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