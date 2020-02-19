Глава АСА: Не думаю, что Емельяненко захочет просто так отдать свой Mercedes Ранее спортсмен заключил пари, что не будет пить на протяжении года. В случае поражения, ему придется отдать свой автомобиль.

Глава АСА Алексей Яценко рассказал, как боец смешанного стиля Александр Емельяненко готовится к поединку против россиянина Магомеда Исмаилова.

«Емельяненко уже отправился в клуб «Ахмат» и приступил к тренировкам, более того, поспорил с руководителем клуба, что не будет пить год. Они даже сделали ставки на это. Не думаю, что Емельяненко захочет просто так отдать свой Mercedes», – цитирует функционера RT.

Напомним, Емельяненко подерется с Исмаиловым 3 апреля на турнире АСА 107, который пройдет в Москве.