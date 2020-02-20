Яквинта – Махачеву: Готов подраться с тобой в России Американец принял вызов россиянина.

Бывший претендент на титул чемпиона UFC Эл Яквинта готов сразиться с россиянином Исламом Махачевым, который ранее предложил ему встретиться на турнире UFC 249 в Бруклине (США).

«Американский гангстер против гангстера из Дагестана. Окей, нет проблем. Я готов сделать это в твоей стране ради российских фанатов», – сказал американец для MMA Fighting.

32-летний Яквинта провел в лучшем промоушене мира 14 боев, одержал 9 побед и потерпел 5 поражений. В активе Махачева – 8 боев, 7 побед и одно поражение.