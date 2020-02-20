Менеджер Магомедшарипова: Забит готов подраться и с Ортегой, и с Корейским зомби Российский боец Забит Магомедшарипов готов провести поединок с американцем Брайаном Ортегой или корейцем Чон Чхан Соном.

- Забит готов подраться и с Ортегой, и с Корейским зомби (прозвище Чон Чхан Сона - прим. ТАСС). Пока план подраться 18 апреля, - цитирует ТАСС менеджера россиянина Ризвана Магомедова.

Добавим, что свой последний поединок Магомедшарипов провел 9 ноября 2019 года на турнире в Москве. Россиянин единогласным решением судей победил американца Кэлвина Каттара.

В послужном списке Магомедшарипова 18 побед и одно поражение в поединках по правилам смешанных единоборств. В UFC боец провел шесть боев и во всех одержал победы.

Напомним, главным событием турнира UFC 249 в Бруклине станет поединок между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.