Артем Фролов: В поединке Емельяненко - Исмаилов многое будет зависеть от формы Александра Бой состоится 3 апреля.

Российский боец смешанных единоборств Артем Фролов поделился ожиданиями от предстоящего поединка между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым.

«У Исмаилова есть шанс. Сейчас он весит около 103 кг, что соизмеримо с представителями тяжелого веса. У него хорошие борцовские навыки, по крайней мере были раньше. Наибольшие вопросы вызывает то, в каком состоянии подойдет к битве его визави. Пока Мага пашет, Саша - сами видите, чем занимается. Но если Александр будет похож на себя самого образца середины 2018 года, Исмаилову будет тяжело», - сказал Фролов в интервью RT.

Напомним, бой Исмаилова с Емельяненко состоится 3 апреля в Москве на «ВТБ Арене» в рамках турнира АСА 107.

Поединок пройдет в тяжелом весе, хотя ранее 33-летний Исмаилов выступал в среднем весе. В 18 боях в ММА на его счету 15 побед, из них семь – нокаутом, при двух поражениях и одной ничьей.

Емельяненко выиграл 28 поединков из 36. У него также одна ничья и семь поражений.