Амосов победил Рута в главном бою турнира Bellator 239 В Тэкервилле (США) состоялся турнир Bellator 239.

В главном событии вечера украинец Ярослав Амосов одержал победу над американцем Эдом Рутом.

Амосов одержал победу единогласным судейским решением - 29-28, 29-28, 29-28.

Эта победа стала для украинского бойца 23 в карьере, а Рут потерпел второе поражение.

В соглавном бою турнира американец Майлс Джури единогласным решением судей победил соотечественника Брэндона Гиртца.