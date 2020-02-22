Вахаев удушающим приемом одержал победу над Гончаровым на турнире ACA 104 В Краснодаре состоялось шоу АСА 104.

В главном бою вечера чемпион АСА в тяжелом весе Евгений Гончаров проиграл Мухумату Вахаеву удушающим приемом в третьем раунде.

Добавим, что Азамат Керефов победил Мансура Хатуева решением судей и стал новым чемпионом АСА в наилегчайшем весе.

Кроме этого Али Багов победил Адама Таунсенда решением судей, а Артем Фролов взял верх над Бруно Сантосом нокаутом во втором раунде.