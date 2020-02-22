Одинцов получил контракт PFL, победив Нагибина Тимура госпитализировали с подозрением на перелом позвоночника.

В Екатеринбурге завершился турнир RCC: Road to PFL. Легковесы боролись за право заключить контракт с американским промоушеном.

В полуфиналах единогласными решениями судей Тимур Нагибин и Михаил Одинцов победили соответственно Муратбека Касымбая и Святослава Шабанова.

Финал между Нагибиным и Одинцовым тоже продлился все три раунда. По итогам 15 минут поединка решением судей победил белорус Одинцов, который и заключил соглашение с PFL.

После поединка Нагибин был госпитализирован с подозрением на перелом позвоночника. В первом раунде Михаил нанес Тимуру удар коленом по спине, но тот продолжил бой.

В активе 28-летнего Одинцова 15 побед в 17 поединках на профессиональном уровне.

26-летний россиянин Нагибин одержал 17 побед в 20 боях при трех поражениях.