Тухугов нокаутировал Агилара на UFC Fight Night 168 - Советский спорт
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23 февраля 2020 06:30ММАНечаев Юрий

Тухугов нокаутировал Агилара на UFC Fight Night 168

Турнир проходит в Окленде (Новая Зеландия).

Российский боец смешанных единоборств Зубайра Тухугов одержал победу на турнире UFC Fight Night 168.

Россиянин, выступающий в полулегкой весовой категории, техническим нокаутом в первом раунде победил американца Кевина Агилара.

Для Тухугова эта победа стала 19-й в карьере при четырех поражениях и одной ничьей (4-1-1 в UFC). Агилар потерпел третье поражение в 20 боях.

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