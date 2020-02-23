Тухугов нокаутировал Агилара на UFC Fight Night 168

Российский боец смешанных единоборств Зубайра Тухугов одержал победу на турнире UFC Fight Night 168.
Россиянин, выступающий в полулегкой весовой категории, техническим нокаутом в первом раунде победил американца Кевина Агилара.
Для Тухугова эта победа стала 19-й в карьере при четырех поражениях и одной ничьей (4-1-1 в UFC). Агилар потерпел третье поражение в 20 боях.
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