Тухугов нокаутировал Агилара на UFC Fight Night 168 Турнир проходит в Окленде (Новая Зеландия).

Российский боец смешанных единоборств Зубайра Тухугов одержал победу на турнире UFC Fight Night 168.

Россиянин, выступающий в полулегкой весовой категории, техническим нокаутом в первом раунде победил американца Кевина Агилара.

Для Тухугова эта победа стала 19-й в карьере при четырех поражениях и одной ничьей (4-1-1 в UFC). Агилар потерпел третье поражение в 20 боях.