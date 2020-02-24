Харитонов нокаутировал Родригеса на турнире в Белоруссии (видео) - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
24 февраля 2020 00:19ММАГичунцев Артур

Харитонов нокаутировал Родригеса на турнире в Белоруссии (видео)

Поединок завершился во втором раунде.

Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов нокаутировал бразильца Фернандо Родригеса на турнире промоушена WTKF, который состоялся в Витебске (Белоруссия).

Таким образом, 39-летний уроженец Архангельской области одержал 31 победу в карьере и выиграл чемпионский титул WTKF.

Ранее сообщалось, что Харитонов может сразиться с российским бойцом ММА Александром Емельяненко.

Врежет ли Логинов пакостникам из IBU? Сегодня - последний день ЧМ-2020 Чемпионат мира в Антхольце завершается двумя масс-стартами. От России в них побегут Александр Логинов, Матвей Елисеев, Никита Поршнев и Екатерина Юрлова-Перхт. 23.02.2020 09:07 Биатлон Тигай Лев
Еще по теме:
Владимир Драчев: Хочется, чтобы все добавляли, как Логинов Йоханнес Бе выиграл масс-старт, Поршнев – 26-й Александр Логинов о решение сняться с масс-старта: С физикой все хорошо, а вот концентрация на нуле
«Такие матчи хочется забыть». Федерер проиграл Джоковичу Новак Джокович уверенно победил Роджера Федерера, в финале женского турнира сыграют София Кенин и Гарбина Мугуруса. «Советский спорт» – об итогах четверга на Australian Open. 30.01.2020 18:45 Теннис Мысин Николай
Принц победил Короля. Тим выбил Надаля с Australian Open Рафаэль Надаль уступил Доминику Тиму, а Александр Зверев обыграл Стэна Вавринку. «Советский спорт» – о мужских четвертьфиналах среды на Открытом чемпионате Австралии. 29.01.2020 19:00 Теннис Велиев Эмиль
Сергей Кузьмин: Уайлдер – ничтожество на фоне Фьюри Российский боксер тяжелого веса Сергей Кузьмин заявил, что бывшему чемпиону по версии WBC Деонтею Уайлдеру нужно многое изменить в своем боксе, если он захочет взять реванш у британца Тайсона Фьюри. 23.02.2020 12:49 Бокс Усачев Владислав
Загитова на японском ТВ и новый четверной от Самарина. Обзор событий недели (видео) Из турниров минувшего уик-энда упоминания заслуживает лишь один. Он прошел в Таллине и завершился победами россиян Александра Самарина и Анастасии Гуляковой. 17.02.2020 15:00 Фигурное катание Тигай Лев
На юбилей Юрзинову. «Динамо» одолело «Спартак» Главные события игрового дня в КХЛ - в обзоре от «Советского спорта». 23.02.2020 21:16 Хоккей Домрачев Владислав
Возвращение Черышева и плакат Смолова «Советский спорт» предлагает вашему вниманию анонс очередного тура европейских чемпионатов. 22.02.2020 08:09 Футбол Федоровский Александр
Стипе Плетикоса: «Спартак» будет фаворитом в кубковом матче с ЦСКА «Спартак» сыграет с ЦСКА в 1/4 финала Кубка России. 21.02.2020 20:00 Футбол Григорьевская Юлия
Новак, Император Австралии. Джокович в восьмой раз выиграл Australian Open Новак Джокович в пяти сетах одолел Доминика Тима, отыгравшись со счета 1:2 по партиям, и выиграл свой 17-й турнир «Большого шлема», восьмой из них – в Мельбурне. А заодно – вновь стал первой ракеткой планеты. 02.02.2020 18:43 Теннис Мысин Николай
Ученик Емельяненко против обидчика Харитонова. Какие бои смотреть на этой неделе Валентин Молдавский выступит на турнире Bellator 239, а Зубайра Тухугов и Магомед Мустафаев – на UFC Fight Night 168. 21.02.2020 13:00 ММА Ващенко Сергей
Новости
01:19 Футбол «ПСЖ» обыграл «Бордо» благодаря дублю Маркиньоса
00:57 Футбол «Атлетико» одержал победу над «Вильярреалом»
00:38 Футбол «Сочи» объявил о трансфере чемпиона мира Адиля Рами
00:19 ММА Харитонов нокаутировал Родригеса на турнире в Белоруссии (видео)
00:05 Футбол Паулу Фонсека: «Рома» стала играть смелее, и в данный момент это очень важно
23:52 Футбол Бруну Фернандеш: «МЮ» хочет попасть в Лигу чемпионов
23:46 Футбол Матч плей-офф Лиги Европы «Интер» – «Лудогорец» могут перенести из Милана из-за коронавируса
23:35 Футбол Артета – после победы над «Эвертоном»: Это лучшая неделя в моей карьере
23:31 Баскетбол Сергей Базаревич: Игра сборной России с Македонией выглядела не осень красиво
23:21 Хоккей Карлсон стал самым результативным защитником в истории «Вашингтона»
23:12 ММА Коста – Адесанье: Я убью тебя, грязный новозеландец
22:52 Хоккей «Вашингтон» обыграл «Питтсбург» несмотря на гол Малкина
22:40 Биатлон Касперович опроверг заявление Драчева о возбуждении уголовного дела
22:37 Футбол АЕК Карреры разгромил ОФИ, одержав четвертую победу подряд, «Олимпиакос» победил ПАОК
22:23 Футбол «Севилья» разгромила «Хетафе» и вышла на третье место в чемпионате Испании
22:11 ММА Гэтжи считает, что Макгрегор избегает поединка с ним
22:03 Футбол «Вольфсбург» с крупным счетом обыграл «Майнц»
21:54 Футбол Гол Мхитаряна помог «Роме» разгромить «Лечче» и прервать серию из трех поражений
21:44 Футбол Источник: «Барселона» предлагает Мартинесу 7 млн евро в год
21:40 Футбол «Химки» вышли в финал Кубка ФНЛ, обыграв КАМАЗ
США обвинили Россию в распространении дезинформации о коронавирусе
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
Управляющая компания от застройщика: хорошо или плохо?
«Нижний Тагил люблю, но хочу сбежать». Что думает о городе тагильская молодежь
Итоги недели: московское время, «разборки» коммунистов и неудачи «Ротора»
Футбол под ударом. Могут ли сборную России лишить Евро-2020 и ЧМ-2022
Путин рассказал, как тренер по дзюдо повлиял на его судьбу
Сборная РФ вышла в четвертьфинал чемпионата мира по пляжному футболу
Вице-президент WADA опасается давления по делу российских спортсменов
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика