Харитонов нокаутировал Родригеса на турнире в Белоруссии (видео) Поединок завершился во втором раунде.

Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов нокаутировал бразильца Фернандо Родригеса на турнире промоушена WTKF, который состоялся в Витебске (Белоруссия). Таким образом, 39-летний уроженец Архангельской области одержал 31 победу в карьере и выиграл чемпионский титул WTKF. Ранее сообщалось, что Харитонов может сразиться с российским бойцом ММА Александром Емельяненко.