Харитонов нокаутировал Родригеса на турнире в Белоруссии (видео)

Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов нокаутировал бразильца Фернандо Родригеса на турнире промоушена WTKF, который состоялся в Витебске (Белоруссия).
Таким образом, 39-летний уроженец Архангельской области одержал 31 победу в карьере и выиграл чемпионский титул WTKF.
Ранее сообщалось, что Харитонов может сразиться с российским бойцом ММА Александром Емельяненко.
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