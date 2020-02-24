Рязанский боец MMA лишен победы из-за песни «Коррозии металла» про Люцифера Рязанский боец смешанных единоборств из клуба «Арта» Михаил Коробков, участвовавший в турнире Fight Riot в Воронеже в минувшие выходные, был лишен победы из-за песни, под которую он выходил в клетку.

«Комсомольская правда – Рязань» сообщает, что в финале Коробкову противостоял Султан-али Давудов из Москвы – рязанец доминировал все три раунда, но судьи со счетом 28:29 отдали предпочтение его сопернику.

Это решение вызвало недовольство у зрителей, после чего руководитель промоутерской компании «Донской Атаман» и вице-президент Федерации Союза смешанных боевых единоборств Воронежской области Антон Фетисов вызвался объяснить публике причины поражения Коробкова. Он сослался на то, что спортсмен вышел в клетку под песню «Люцифер» в исполнении группы «Коррозия металла».

– Я могу сказать одно, я рад, что этот пояс уходит в Москву. Вы можете кричать сейчас, но могу сказать одно, этот человек, который из клуба «Арта», вышел под песню «Мой король Люцифер». Завтра мы выйдем под музыку «Мой король Чикатило», «Мой король Гитлер». Я могу сказать одно: не за это умирали мои предки. Мои друзья горцы поддержат меня! Чтобы у нас прославляли Сатану и выходили под эти песни? Есть вещи поважнее поясов, – сказал Фетисов.

Тренер и руководитель клуба «Арта» Артем Казбанов позднее заявил, что песня, выбранная Коробковым, не вызвала никаких вопросов у организаторов перед боем.