Шевченко в июне проведет защиту пояса в поединке против Калдервуд Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко проведет защиту в поединке против шотландки Джоан Калдервуд.

Напомним, что 9 февраля на турнире UFC 247 в Хьюстоне 31-летняя представительница Киргизии в третьем раунде победила техническим нокаутом 31-летнюю американку Кэтлин Чукагян. На счету Шевченко 19 побед в поединках по правилам ММА при трех поражениях. Посмотреть эту публикацию в Instagram 🇦🇺 WE’RE HEADED BACK TO PERTH! @BulletValentina and @BadMofo_JoJo journey to Australia for #UFC251! Публикация от ufc (@ufc) 24 Фев 2020 в 6:28 PST