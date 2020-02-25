Петр Ян: Идут переговоры о боях с Мораесом и Стерлингом Российский боец ММА рассказал о том, с кем может провести следующий поединок в UFC.

Российский боец смешанных единоборств Петр Ян в интервью «Р-Спорт» рассказал о том, когда должен состояться его следующий бой и кто может стать его следующим соперником.

«Думаю, скоро будут новости, – цитирует Яна «Р-Спорта». – Ориентировочно в мае-июне будет бой. Идут переговоры по Мораесу и Стерлингу. Эти ребята находятся выше меня в рейтингах. Не скажу, что было бы совсем неинтересно сразиться с теми, кто находится ниже меня. Просто первостепенная задача – эти ребята. Если нет, то дальше уже будем думать. В принципе кто-то интересный должен быть. Пусть этот поединок не приблизит меня к титулу, но это будет продвижение в плане моей популярности».

Бразилец Марлон Мораес, американец Алджамейн Стерлинг и россиянин Петр Ян в рейтинге бойцов UFC легчайшего веса занимают места с первого по третье. Чемпион дивизиона – американец Генри Сехудо.

В активе 27-летнего Яна 14 побед и одно поражение в профессиональных смешенных единоборствах. В UFC Петр победил во всех шести своих поединках.