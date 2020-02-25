UFC утвердил поединок Сехудо – Алдо Их бой возглавит турнир UFC 250 в Сан-Паоло (Бразилия).

Чемпион UFC в легчайшем весе Генри Сехудо проведет следующий поединок с бразильцем Жозе Алдо.

Как сообщил журналист Бретт Окамото, их поединок утвержден официально и станет главным событием турнира UFC 250, который состоится 9 мая.

За всю карьеру в ММА 33-летний Сехудо одержал 15 побед и потерпел 2 поражения. В активе 33-летнего Алдо – 28 боев и 6 поражений.