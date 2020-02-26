Хабиб Нурмагомедов: Макгрегор пользуется положением звезды и выбирает оппонентов попроще

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов считает, что ирландец Конор Макгрегор опасается выходить в октагон против действительно сильных соперников.
«Серроне уже не является бойцом высокого уровня. Конор выбрал себе отличного соперника, он победил человека, который проиграл 6 раз в последних 10 боях, зато теперь все говорят, что Макгрегор вернулся. Конору нужно сразиться с действительно серьезным оппонентом вроде Джастина Гэтжи. Я думаю, что Конор избегает серьезных соперников в принципе, не только Гэтжи. Он просто пользуется положением звезды и выбирает оппонентов попроще», - цитирует Нурмагомедова TMZ.
Напомним, 18 января 2020 года Макгрегор техническим нокаутом одержал победу над соотечественником Дональдом Серроне. Для ирландца этот поединок стал первым после поражения от Нурмагомедова в октябре 2018 года. Теперь на его счету 22 победы при четырех поражениях в ММА.
Гэтжи в своем последнем поединке также нокаутировал Серроне. Этот бой состоялся в сентябре 2019 года. На счету 31-летнего американца 21 победа и два поражения в поединках по правилам смешанных единоборств.
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