Хабиб Нурмагомедов: Макгрегор пользуется положением звезды и выбирает оппонентов попроще Ирландец провел первый поединок после поражения от Нурмагомедова.

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов считает, что ирландец Конор Макгрегор опасается выходить в октагон против действительно сильных соперников.

«Серроне уже не является бойцом высокого уровня. Конор выбрал себе отличного соперника, он победил человека, который проиграл 6 раз в последних 10 боях, зато теперь все говорят, что Макгрегор вернулся. Конору нужно сразиться с действительно серьезным оппонентом вроде Джастина Гэтжи. Я думаю, что Конор избегает серьезных соперников в принципе, не только Гэтжи. Он просто пользуется положением звезды и выбирает оппонентов попроще», - цитирует Нурмагомедова TMZ.

Напомним, 18 января 2020 года Макгрегор техническим нокаутом одержал победу над соотечественником Дональдом Серроне. Для ирландца этот поединок стал первым после поражения от Нурмагомедова в октябре 2018 года. Теперь на его счету 22 победы при четырех поражениях в ММА.

Гэтжи в своем последнем поединке также нокаутировал Серроне. Этот бой состоялся в сентябре 2019 года. На счету 31-летнего американца 21 победа и два поражения в поединках по правилам смешанных единоборств.