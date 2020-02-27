Валентин Молдавский: У Харитонова осталось только имя Россиянин выступает в Bellator в тяжелой весовой категории.

Российский боец смешанных единоборств Валентин Молдавский рассказал, с кем хотел бы провести следующий поединок.

«Райан Бейдер - это чемпион, но сначала ему надо защитить свой другой пояс от Вадима Немкова, а Сергей Харитонов разве имеет какой-то рейтинг, чтобы приблизить меня к титулу? Он проиграл Васселу и Айале, у которых я уверенно выиграл. Не думаю, что бой с ним мне интересен и приблизит меня к титулу. Поэтому остается Шейк Конго и Тимоти Джонсон. Думаю, Айала на данный момент статуснее Харитонова, у которого осталось только прежде известное имя», - сказал спортсмен в интервью News.ru.

Напомним, 21 февраля на турнире Bellator 239 россиянин единогласным решением судей одержал победу над американцем Хави Айялой. Теперь на счету 28-летнего спортсмена девять побед при одном поражении в поединках по правилам смешанных единоборств (4-0 в Bellator).

39-летний Харитонов одержал в ММА 30 побед и потерпел семь поражений. Еще два поединка признаны несостоявшимися.