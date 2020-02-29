Буторин проведет бой в Санкт-Петербурге 27 марта 27 марта российский ,jtw Алексей Буторин проведет бой в Санкт-Петербурге на турнире ACA 106 против соотечественника Ильи Щеглова по прозвищу «Дантист».

В активе петербуржца Алексея Буторина 15 боев при четырех поражениях. Буторин считается одним из ярких ударников полутяжелого веса. Экс-претендент на титул чемпиона ACA на последнем турнире организации в остром противостоянии уступил пояс Довлетжану Ягшимурадову.

Его соперник 35-летний Илья Щеглов из Кемерово, который совмещает карьеру бойца и врача-стоматолога, имеет в активе шесть побед при двух поражениях.