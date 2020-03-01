Анкалаев победил на UFC Fight Night 169, нокаутировав Куцелабу на 38-й секунде - Советский спорт
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01 марта 2020 06:00ММАКорегин Владислав

Анкалаев победил на UFC Fight Night 169, нокаутировав Куцелабу на 38-й секунде

Турнир проходил в Норфолке (штат Вирджиния, США)

Российский боец смешанных единоборств Магомед Анкалаев одержал победу нокаутом над представителем Молдавии Ионом Куцелабой на турнире UFC Fight Night 169, проходившем в американском городе Норфолк (штат Вирджиния, США).

Поединок завершился на 38-й секунде первого раунда. Рефери остановил бой после того, как россиянин обрушил на соперника серию мощных ударов. Отметим, что молдованин не был согласен с решением судьи, будучи уверенным в том, что готов продолжить бой.

Теперь на счету 27-летнего Анкалаева 13 побед (8 – нокаутом) и одно поражение. Куцелаба победил в провел 20 поединков, в которых победил 15 раз (12 – нокаутом) и пять раз уступил.

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