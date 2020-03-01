Нурмагомедов показал подготовку к бою с Фергюсоном (фото) - Советский спорт
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01 марта 2020 20:31ММА

Нурмагомедов показал подготовку к бою с Фергюсоном (фото)

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов показал фотографию со своей тренировки.

Как сообщает «Профиль», на странице в Instagram российский боец опубликовал фотографию, сделанную в момент спарринга в рамках подготовки к бою с Тони Фергюсоном.

«На пути в октагон. Осталось семь недель», - подписал снимок Нурмагомедов.

Напомним, что 18 апреля на турнире UFC 249 в Нью-Йорке россиянину, одержавшему за свою профессиональную карьеру в смешанных единоборствах 28 побед в 28 поединках, предстоит защита титула в бою против Фергюсона..

Оба бойца подходят к этому поединку с победной серией из 12 боев. В своих последних боях 31-летний Нурмагомедов одолел американца Дастина Порье, а 36-летний Фергюсон оказался сильнее соотечественника Дональда Серроне.

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On my way to the octagon @ufc 7 more weeks. #ufc249 #andstill #ufcBrooklyn #weareAka

Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

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