В США потребовали арестовать счета Минакова Алексей Жернаков, бывший менеджер Виталия Минакова, подал в суд на спортсмена.

Как сообщает «БрянскToday», имущество и счета экс-чемпиона Bellator в тяжелой весовой категории могут арестовать.

По информации издания, это связано с тем, что в 2016 году Минаков и Жернаков заключили трехлетний контракт на представление интересов спортсмена в компании Bellator. Однако нарушая соглашение, боец заключил с Bellator новый контракт и не заплатил Жернакову. Теперь бывший менеджер хочет, чтобы ему вернули часть гонорара.

Отмечается, что суд в Калифорнии рассмотрит иск бывшего менеджера брянского спортсмена 2 марта.

Ранее сообщалось, что российский боец смешанных единоборств Виталий Минаков проведет свой следующий бой в Bellator в начале 2020 года.

Напомним, 26 октября россиянин должен был провести поединок против Хави Айялы, но из-за отсутствия визы бой был отменен. В своем последнем поединке Минаков победил американца Тимоти Джонсона на турнире Bellator 225, состоявшемся 24 августа.