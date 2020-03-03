Анкалаева могут лишить победы над Куцелабой Апелляцию рассмотрят в Атлетической комиссии штата Виргиния.

Сотрудник Атлетической комиссии штата Виргиния Мэри Броз-Воган заявила, что менеджер молдавского бойца MMA Иона Куцелабы подал апелляцию на итог поединка своего клиента с Магомедом Анкалаевым, который состоялся в минувший уик-энд на турнире UFC Fight Night 169 в Норфолке.

«Мы рассмотрим апелляцию, посмотрим запись боя и выясним, есть ли основания, чтобы совершить такое серьезное действие. Отмена результата – очень высокая планка. Отмечу, что за все 20 лет, что я здесь работаю, ни один результат не был аннулирован», – цитирует Броз-Воган MMA Fighting.

Напомним, что поединок завершился на 38-й секунде первого раунда. Россиянин Анкалаев провел серию мощных ударов, и рефери остановил бой. Куцелаба не согласился с этим решением, поскольку был уверен, что может продолжать сражаться.