Анкалаева могут лишить победы над Куцелабой

Сотрудник Атлетической комиссии штата Виргиния Мэри Броз-Воган заявила, что менеджер молдавского бойца MMA Иона Куцелабы подал апелляцию на итог поединка своего клиента с Магомедом Анкалаевым, который состоялся в минувший уик-энд на турнире UFC Fight Night 169 в Норфолке.
«Мы рассмотрим апелляцию, посмотрим запись боя и выясним, есть ли основания, чтобы совершить такое серьезное действие. Отмена результата – очень высокая планка. Отмечу, что за все 20 лет, что я здесь работаю, ни один результат не был аннулирован», – цитирует Броз-Воган MMA Fighting.
Напомним, что поединок завершился на 38-й секунде первого раунда. Россиянин Анкалаев провел серию мощных ударов, и рефери остановил бой. Куцелаба не согласился с этим решением, поскольку был уверен, что может продолжать сражаться.
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