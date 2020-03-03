Емельяненко – о заявлении Канделаки: Полная дура

Россиянин Александр Емельяненко не оставил без внимания заявление генерального продюсера Тины Канделаки.
«Я никогда раньше не думал, что Тина Канделаки такая дура. Я был о ней лучшего мнения. Дура. Полная дура», – сказал Емельяненко в видео, опубликованном в сторис своего Instagram.
3 апреля 38-летний боец из Старого Оскола сразится с россиянином Магомедом Исмаиловым. Их поединок возглавит турнир АСА 107 в Москве.
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