Емельяненко – о заявлении Канделаки: Полная дура Ранее Канделаки заявила, что именно Александру нужна дружба с Рамзаном Кадыровым. По ее словам, глава Чеченской Республики в этом не нуждается.

Россиянин Александр Емельяненко не оставил без внимания заявление генерального продюсера Тины Канделаки.

«Я никогда раньше не думал, что Тина Канделаки такая дура. Я был о ней лучшего мнения. Дура. Полная дура», – сказал Емельяненко в видео, опубликованном в сторис своего Instagram.

3 апреля 38-летний боец из Старого Оскола сразится с россиянином Магомедом Исмаиловым. Их поединок возглавит турнир АСА 107 в Москве.