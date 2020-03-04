Петр Ян сразится с одним из лучших бойцов UFC Об этом сообщает MMAJunkie.

Российский боец смешанного стиля Петр Ян проведет поединок против бразильца Марлона Мораеса. Согласно источнику, их встреча состоится на турнире в UFC в Нур-Султане (Казахстан), который пройдет в июне 2020 года. В крайнем поединке россиянин одолел американца Юрайю Фейбера, а Мораес победил соотечественника Жозе Алду. Добавим, что бразилец занимает первое место в рейтинге легчайшего веса UFC.