Источник: Порье и Хукер встретятся в главном поединке турнира UFC в Сан-Диего Мероприятие запланировано на 16 мая.

Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье может провести свой следующий поединок на турнире в Сан-Диего.

Как сообщает MMA Junkie, бой американца с новозеландцем Дэном Хукером станет главным событием вечера.

Напомним, Порье является последним соперником Хабиба Нурмагомедова. В сентябре 2019 года россиянин одержал победу удушающим приемом. Всего в карьере 31-летнего американца 25 побед и шесть поражений в ММА. Еще один бой признан несостоявшимся.

30-летний Хукер одержал 20 побед и потерпел восемь поражений в поединках по правилам смешанных единоборств.