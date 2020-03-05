Гейн получил травму, Абдурахимову ищут нового соперника - Советский спорт
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05 марта 2020 13:01ММАНечаев Юрий

Гейн получил травму, Абдурахимову ищут нового соперника

Бой должен был состояться 18 апреля.

Французский боец смешанных единоборств Сирил Гейн, который должен был стать ближайшим соперником россиянина Шамиля Абдурахимова, получил травму и не сможет выйти в октагон.

«Соперник травмирован, ищут замену», - приводит слова Абдурахимова ТАСС.

Напомним, бой россиянина с Гейном должен был состояться на турнире UFC 249 в Нью-Йорке 18 апреля.

38-летний Абдурахимов одержал 20 побед и потерпел пять поражений в ММА. В своем последнем поединке, в сентябре 2019 года, он техническим нокаутом проиграл американцу Кертису Блейдсу.

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