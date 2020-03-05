Гейн получил травму, Абдурахимову ищут нового соперника Бой должен был состояться 18 апреля.

Французский боец смешанных единоборств Сирил Гейн, который должен был стать ближайшим соперником россиянина Шамиля Абдурахимова, получил травму и не сможет выйти в октагон.

«Соперник травмирован, ищут замену», - приводит слова Абдурахимова ТАСС.

Напомним, бой россиянина с Гейном должен был состояться на турнире UFC 249 в Нью-Йорке 18 апреля.

38-летний Абдурахимов одержал 20 побед и потерпел пять поражений в ММА. В своем последнем поединке, в сентябре 2019 года, он техническим нокаутом проиграл американцу Кертису Блейдсу.