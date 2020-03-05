СМИ: Порье и Хукер сразятся в главном бою турнира в Сан-Диего Об этом сообщает MMAJunkie.

Топовый боец UFC Дастин Порье, выступающий в легком весе, дал согласие на поединок с Дэном Хукером из Новой Зеландии.

Согласно источнику, их поединок состоится 16 мая 2020 года и возглавит турнир в Сан-Диего (США).

В крайнем поединке 31-летний Порье уступил чемпиону в легком весе Хабибу Нурмагомедову, а 30-летний Хукер одолел Пола Фелдера.