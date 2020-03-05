Мирзаев и Оспанов показали равный вес перед очным поединком на турнире ACA 105

Турнир состоится 6 марта в Алматы (Казахстан) в рамках турнира ACA 105.
33-летний Расул Мирзаев имеет в активе 18 побед при двух поражениях, а 30-летний Арман Оспанов - девять побед и три поражения.
Участники главного боя ACA 105 так же уложились в лимит категории. Россиянин Шамиль Шахбулатов показал на весах 61,7 кг, бразилец Даниэль де Альмейда - 61,45 кг. На кону противостояния - вакантный титул ACA в легчайшем весе.
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