Мирзаев и Оспанов показали равный вес перед очным поединком на турнире ACA 105 Россиянин Расул Мирзаев по прозвищу Черный Тигр и его оппонент из Казахстана Арман Оспанов прошли официальную процедуру взвешивания. Оба спортсмена показали равный вес - 66,25 кг, уложившись в лимит полулегкой весовой категории.

Турнир состоится 6 марта в Алматы (Казахстан) в рамках турнира ACA 105.

33-летний Расул Мирзаев имеет в активе 18 побед при двух поражениях, а 30-летний Арман Оспанов - девять побед и три поражения.

Участники главного боя ACA 105 так же уложились в лимит категории. Россиянин Шамиль Шахбулатов показал на весах 61,7 кг, бразилец Даниэль де Альмейда - 61,45 кг. На кону противостояния - вакантный титул ACA в легчайшем весе.