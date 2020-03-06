Анкалаев и Куцелаба проведут второй поединок Реванш состоится 18 апреля.

Российский боец смешанных единоборств Магомед Анкалаев проведет повторный бой с представителем Молдавии Ионом Куцелабой.

Об этом сообщил менеджер россиянина Али Абдельазиз.

«Это верно, будет реванш», - цитирует Абдельазиза ТАСС.

Отмечается, что поединок состоится в рамках турнира UFC 249, 18 апреля в Нью-Йорке.

Напомним, в ночь на 1 марта Анкалаев одержал победу над соперником техническим нокаутом в первом раунде, однако многие специалисты и болельщики посчитали, что рефери слишком рано остановил бой.

В активе 27-летнего Анкалаева 13 побед и одно поражение в смешанным единоборствах. У 26-летнего Куцелабы - 15 побед и 5 поражений.

Добавим, что главным событием турнира UFC 249 станет поединок между чемпионом организации в легком весе, россиянином Хабибом Нурмагомедовым, и американцем Тони Фергюсоном.