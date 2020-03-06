Петр Ян: Мы уже получили контракт на бой с Мораесом, утрясаем формальности Российский боец смешанных единоборств рассказал о переговорах по поводу следующего поединка.

Петр Ян рассказал, что уже получил контракт на поединок с бразильцем Марлоном Мораесом, однако еще не подписал его.

«Мы уже получили контракт на бой, – цитирует Яна пресс-служба бойцовского клуба «Архангел Михаил». – Думаю, что Мораес тоже. Утрясаем формальности, и я думаю, что в ближайшее время UFC официально объявит наш бой. Бой с Мораесом будет пятираундовым и возглавит турнир. Это заявка на победу. Уверен, что наш поединок будет очень зрелищным

В шутку написал, что проигравший будет драться с Сехудо. Подколол его. На самом деле я не знаю, будет ли победитель нашей пары драться за пояс. Я думаю, что все зависит от того, как пройдет бой, кто победит.

Я не хочу говорить, что Алду не заслуживает этого боя. Напротив, он известный, легендарный боец. Значит, так надо. Мне надо еще раз доказать, что я лучший, что я готов драться за пояс».

Поединок Яна и Мораеса должен состояться на турнире UFC в столице Казахстана Нур-Султана 13 июня.

В активе 27-летнего Яна 14 побед и одно поражение в профессиональных смешенных единоборствах. В UFC Петр победил во всех шести своих поединках.

В активе 31-летнего Мораеса 23 победы в 30 поединках. 14 декабря бразилец одолел в Лас-Вегасе своего соотечественника Жозе Алду раздельным решением судей.