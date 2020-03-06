Мирзаев проиграл нокаутом второй поединок кряду (видео)

Бой завершился техническим нокаутом в первом раунде.
Для Мирзаева это поражение стало вторым подряд - в сентябре прошлого года на турнире ACA 99 в Москве он проиграл нокаутом Шамилю Шахбулатову.
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