Мирзаев проиграл нокаутом второй поединок кряду (видео) - Советский спорт
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06 марта 2020 22:08ММА

Мирзаев проиграл нокаутом второй поединок кряду (видео)

Российский боец ММА Расул Мирзаев проиграл представителю Казахстана Арману Оспанову в со-главном бою турнира АСА 105.

Бой завершился техническим нокаутом в первом раунде.

Для Мирзаева это поражение стало вторым подряд - в сентябре прошлого года на турнире ACA 99 в Москве он проиграл нокаутом Шамилю Шахбулатову.

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