Эдди Альварес: Не думаю, что стиль Фергюсона подходит для победы над Нурмагомедовым Бой между чемпионом UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов и американцем Тони Фергюсоном состоится в рамках турнира UFC 249.

Экс-чемпион UFC Эдди Альварес поделился ожиданиями от предстоящего поединка между Нурмагомедовым и Фергюсоном.

- Считаю, что Хабиб будет через-чур мощным для Тони, не думаю, что он сильный парень. Это было заметно по бою с Кевином Ли.

Просто Тони совершает слишком много ошибок. Правда, несмотря на это, ему удается выходить сухим из воды. Но с Хабибом такое у него не пройдет.

Чтобы конкурировать с Нурмагомедовым, нужен невысокий, коренастый, сильный борец. Я не уверен, что долговязый, тощий парень, который занимается джиу-джитсу – это тот, кто нужен. Не думаю, что стиль Тони подходит для победы над Хабибом, - цитирует Альвареса Valetudo.ru со ссылкой на LowKickMMA.

Напомним, что турнир UFC 249 пройдет в Бруклине 19 апреля. Бой Нурмагомедова и Фергюсона станет главным событием шоу.