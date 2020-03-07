Забит Магомедшарипов: К сожалению, на UFC 249 буду присутствовать только в качестве болельщика Российский боец Забит Магомедшарипов сообщил, что не примет участия на турнире UFC 249.

«Не всегда получается так, как планируешь. К сожалению на UFC 249 я буду присутствовать только в качестве болельщика наших братьев. Мы долго ждали, когда кто-то из соперников из ТОП-5 даст согласие на бой, но по итогу у каждого нашлись причины не выходить на бой 18 апреля. Были предложения про бойцов, находящихся в конце списка ТОП-15, но мы с командой посчитали такой бой нецелесообразным. Так что продолжаем пахать. после Рамадана будут хорошие новости», - написал Магомедшарипов в своем Instagram.

Напомним, главным событием турнира UFC 249, который пройдет 19 апреля в Бруклине (США), станет поединок между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.