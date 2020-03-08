Сафаров уступил Виейра на UFC 248

Российский боец смешанных единоборств Сапарбек Сафаров уступил бразильцу Родолфо Виейра на турнире UFC 248.
Бразильский спортсмен одержал победу удушающим приемом в конце первого раунда.
33-летний Сафаров потерпел третье поражение при девяти победах в ММА. При этом в UFC у него только одна победа при трех поражениях.
В активе 30-летнего Виейра семь побед в семи боях по правилам смешанных единоборств (2-0 в UFC).
Добавим, что в главном бою вечера встретятся чемпион в среднем весе Исраэль Адесанья и Йоэль Ромеро.
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