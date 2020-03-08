Сафаров уступил Виейра на UFC 248 Турнир проходит в Лас-Вегасе (США).

Российский боец смешанных единоборств Сапарбек Сафаров уступил бразильцу Родолфо Виейра на турнире UFC 248.

Бразильский спортсмен одержал победу удушающим приемом в конце первого раунда.

33-летний Сафаров потерпел третье поражение при девяти победах в ММА. При этом в UFC у него только одна победа при трех поражениях.

В активе 30-летнего Виейра семь побед в семи боях по правилам смешанных единоборств (2-0 в UFC).

Добавим, что в главном бою вечера встретятся чемпион в среднем весе Исраэль Адесанья и Йоэль Ромеро.