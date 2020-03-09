UFC официально подтвердил реванш Анкалаева и Куцелабы (фото) Первый бой прошел в ночь на 1 марта.

Российский боец смешанных единоборств Магомед Анкалаев проведет повторный бой с представителем Молдавии Ионом Куцелабой.

Реванш состоится в рамках турнира UFC 249, 19 апреля в Нью-Йорке, сообщает UFC.

Напомним, в ночь на 1 марта Анкалаев одержал победу над соперником техническим нокаутом в первом раунде, однако многие специалисты и болельщики посчитали, что рефери слишком рано остановил бой.

В активе 27-летнего Анкалаева 13 побед и одно поражение в смешанным единоборствах. У 26-летнего Куцелабы - 15 побед и пять поражений.

Добавим, что главным событием турнира UFC 249 станет поединок между чемпионом организации в легком весе, россиянином Хабибом Нурмагомедовым, и американцем Тони Фергюсоном.