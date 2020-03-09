Украинский боец UFC Крылов, проживающий в России, радуется падению курса рубля В настоящее время спортсмен проживает в Москве.

Украинский боец UFC Никита Крылов признался, что его радует падение курса рубля, так как, по его словам, его гонорар за предстоящий бой вырастет на 10 %.

«Значительную и приятную часть жизни я зависел от цен на уголь. Теперь из-за цен на нефть за неделю до боя мой гонорар в рублях вырос на 10% за одну ночь. Лицо может быть только таким», - написал спортсмен в Instagram.

Напомним, 15 марта на турнире UFC Fight Night 170 в Бразилии Крылову предстоит провести поединок против бразильца Джонни Уокера.

27-летний украинец провел 35 поединков по правилам смешанных единоборств, одержал 25 побед и потерпел семь поражений.

У его соперника - 17 побед при четырех поражениях.