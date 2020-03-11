Макгрегор может провести боксерский бой в ближайшие полтора года

Об этом рассказал тренер спортсмена Джон Кавана. Последний раз Макгрегор дрался по правилам бокса в 2017 году, когда участвовал в поединке против Флойда Мейвезера. Тогда ирландец потерпел поражение.

«Честно говоря, я удивлюсь, если у Конора не будет боксерского матча в ближайшие 12-18 месяцев. Он любит бокс. Ему нравилась подготовка к бою с Мейвезером. Это должно быть что-то грандиозное, что бы он ни делал, кажется, всегда становится больше. Он всегда ищет следующую ступеньку вверх», – цитирует Кавана Профиль.

Годы становления спортивной карьеры Макгрегора прошли в боксерском зале Крамлина, прежде чем он перешел в ММА и стал одним из самых известных бойцов в этом виде спорта.

Ранее Макгрегор заявлял, что хочет провести новый бой с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Команда спортсмена из РФ дала свое согласие на реванш. Менеджер Нурмагомедова Али Абдель-Азиз заявил, что данная встреча состоится, если до этого ирландец проведет бой с Джастином Гэтжи и одержит победу.