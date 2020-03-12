Вячеслав Василевский: У Исмаилова больше шансов на победу, чем у Емельяненко

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский считает Магомеда Исмаилова фаворитом предстоящего поединка против Александра Емельяненко.
«Считаю, что у Исмаилова больше шансов на победу, чем у Емельяненко. Хотя тот сейчас готовится в Чечне. Если Александр сможет набрать кондиции, то Маге будет очень трудно», - сказал Василевский в интервью RT.
Напомним, бой Исмаилова с Емельяненко состоится 3 апреля в Москве на «ВТБ Арене» в рамках турнира АСА 107.
Поединок пройдет в тяжелом весе, хотя ранее 33-летний Исмаилов выступал в среднем весе. В 18 боях в ММА на его счету 15 побед, из них семь – нокаутом, при двух поражениях и одной ничьей.
Емельяненко выиграл 28 поединков из 36. У него также одна ничья и семь поражений.
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