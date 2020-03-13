Бой Нурмагомедов – Фергюсон может не состояться из-за решения властей Нью-Йорка На всей территории штата запретили массовые мероприятия с участием более 500 человек.

BJ Penn сообщает, что бой россиянина Хабиба Нурмагомедова против американца Тони Фергюсона в очередной раз находится под угрозой срыва.

Дело в том, что с 13 марта власти штата Нью-Йорк ввели бессрочный запрет на проведение массовых мероприятий с количеством участников более 500 человек из-за пандемии коронавируса. Когда это предписание отменят, пока неизвестно. Все будет зависеть от развития ситуации с распространением COVID-19.

Бой Нурмагомедов – Фергюсон запланирован на 18 апреля в рамках турнира UFC 249.

У UFC есть два выхода – провести турнир без зрителей в Нью-Йорке, либо перенести соревнования в Лас-Вегас, поскольку в штате Невада пока нет запрета на проведение массовых мероприятий.