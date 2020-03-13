Фергюсон в соцсетях высмеял команду Нурмагомедова Американский боец UFC Тони Фергюсон на своей странице в Instagram выложил фотографию команду российского бойца Хабиба Нурмагомедова.

Как сообщает «Профиль», 36-летний американец отредактировал изображение и представил российских бойцов, а именно Ислама Махачева, Зубайра Тухугова и Абубакара Нурмагомедова, скачущих на лошадях.

– Команда Хабиба, – написал Фергюсон под публикацией.

Ранее глава UFC Дана Уайт допустил вероятность того, что поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном может быть отменен из-за коронавируса.

Напомним, Нурмагомедов за свою профессиональную карьеру в смешанных единоборствах одержал 28 побед в 28 поединках. Он является чемпионом UFC в легком весе. 18 апреля на турнире UFC 249 в Нью-Йорке россиянину предстоит защита титула в бою против Фергюсона.

Оба бойца подходят к этому поединку с победной серией из 12 боев. В своих последних поединках 31-летний Нурмагомедов одолел американца Дастина Порье, а 36-летний Фергюсон оказался сильнее соотечественника Дональда Серроне.