Турнир Bellator 241 был перенесен из-за коронавируса Президент Bellator Скотт Кокер на своей странице в Twitter сообщил об отмене турнира Bellator 241, который должен был пройти в Коннектикуте (США)

– Здоровье и безопасность всех участников имеют и будут оставаться нашим главным приоритетом по мере нашего продвижения вперед. После тщательного мониторинга продолжающейся вспышки COVID-19, организация решила отложить мероприятие Bellator 241 в Коннектикуте. Мы хотели бы извиниться перед нашими спортсменами и болельщиками, а также перед нашим партнером по трансляции DAZN, но мы считаем, что это лучшее решение, которое будет принято в настоящее время, – написал Кокер.

Напомним, что турнир Bellator 241 планировался проводиться сегодня. Главными поединка вечера должны были стать: Даниэль Вайхель (Германия) – Эммануэль Санчес (США), а также Патрисио Фрейре (Бразилия) – Педру Карвалью (Португалия).