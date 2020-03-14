Дана Уайт: Мы всегда заботимся о здоровье и безопасности наших фанатов и спортсменов UFC не планирует отменять турниры.

Президент UFC Дана Уайт рассказал, что организация принимает все меры, чтобы обеспечить безопасность спортсменов и зрителей в связи с распространением коронавируса.

«Паникуют все. Мы вместо этого беседуем с врачами, органами здравоохранения и правительством, чтобы понять, как сохранить спорт и продолжить устраивать мероприятия. Мы всегда заботимся о здоровье и безопасности наших фанатов и спортсменов. Мы будем делать то же самое: убедимся в том, что соревноваться в клетке будут два здоровых бойца», - цитирует Уайта MMAFighting.com.

Ранее стало известно, что турниры UFC on ESPN 8 и UFC Fight Night 172 будут перенесены в Лас-Вегас из Коламбуса и Портленда соответственно.

Напомним, 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 110 странах, включая Россию. По данным ВОЗ, в мире заразились более 134 тыс. человек, около 5 тыс. умерли.

В целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.