Дана Уайт: Мы всегда заботимся о здоровье и безопасности наших фанатов и спортсменов

Президент UFC Дана Уайт рассказал, что организация принимает все меры, чтобы обеспечить безопасность спортсменов и зрителей в связи с распространением коронавируса.
«Паникуют все. Мы вместо этого беседуем с врачами, органами здравоохранения и правительством, чтобы понять, как сохранить спорт и продолжить устраивать мероприятия. Мы всегда заботимся о здоровье и безопасности наших фанатов и спортсменов. Мы будем делать то же самое: убедимся в том, что соревноваться в клетке будут два здоровых бойца», - цитирует Уайта MMAFighting.com.
Ранее стало известно, что турниры UFC on ESPN 8 и UFC Fight Night 172 будут перенесены в Лас-Вегас из Коламбуса и Портленда соответственно.
Напомним, 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.
За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 110 странах, включая Россию. По данным ВОЗ, в мире заразились более 134 тыс. человек, около 5 тыс. умерли.
В целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.
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