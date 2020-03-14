Джонни Уокер: Нокаутирую или заставлю Крылова сдаться в первом раунде Поединок состоится 15 марта.

Бразильский боец смешанных единоборств Джонни Уокер не сомневается в победе над Никитой Крыловом.

«Для меня это очень важный бой. Независимо от того, что Крылов покажет в ночь боя, я буду готов. Если он захочет устроить фейерверки, то отлично. В конце моя рука будет поднята.

Меня не заботит, придется ли мне его нокаутировать или заставить сдаться. Это случится в первом раунде. Мои ошибки не повторятся. Я стремлюсь к совершенству», - сказал Уокер в интервью MMAJunkie.

Напомним, поединок состоится 15 марта на турнире UFC Fight Night 170 в Бразилии.

27-летний Крылов провел 35 поединков по правилам смешанных единоборств, одержал 25 побед и потерпел семь поражений.

У его соперника - 17 побед при четырех поражениях.