Макгрегор опроверг информацию о том, что его тетя скончалась от COVID-19 Ранее сам же ирландский боец ММА и сообщил о смерти сестры своей матери от коронавируса.

13 марта Конор Макгрегор сообщил о том, что его тетя Энн Мур скончалась от последствий коронавирусной инфекции. Теперь сам же ирландец эту информацию опровергает.

Вот, что написал Макгрегор на своей странице в инстаграме:

«Я благодарен всем за добрые пожелания и сочувствие смерти моей тети. Но я хочу уточнить, что было подтверждено, что она не стала жертвой коронавируса.

Мы готовимся к похоронам, и я знаю, что многие из нас столкнутся с вирусом в ближайшие недели. Я прошу всех вас приложить дополнительные усилия, чтобы быть рядом с друзьями и семьей в предстоящие напряженные дни.

От всей моей семьи спасибо за вашу поддержку в это печальное время».

12 марта в Ирландии все учебные заведения и госучреждения из-за пандемии коронавируса. В стране было зафиксировано 129 случаев заражения COVID-19. Двое заболевших скончались.